稲葉浩志が、『2026 ワールドベースボールクラシック』Netflix大会応援ソングとして「タッチ」をスペシャルカバーする。 （関連：ONE OK ROCKは“絆”の力で羽ばたく稲葉浩志、TAKUYA∞、佐藤健、Awich……最新ツアーに結集した仲間たち） 「タッチ」はあだち充原作のアニメ『タッチ』の主題歌として1985年にリリースされた楽曲で、世界最高峰の野球の舞台である同大会を盛り上げるた