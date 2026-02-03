衆院選で宮城2区に中道改革連合から立候補している鎌田さゆり氏の陣営は3日、同氏を中傷する意図で加工された偽画像が交流サイト（SNS）に投稿されたとして、法的措置を検討していると明らかにした。陣営によると、鎌田氏がカメラに向かって中指を立てている画像。陣営は1日、X（旧ツイッター）に加工前の画像をアップし「生成だと指摘されているにもかかわらずデマ画像が流布されている。法的措置を検討する」と投稿した。