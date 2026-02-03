東京都交通局によると、３日午後４時４０分頃、都営地下鉄新宿線浜町―森下駅間を走行中の車内で、乗客のモバイルバッテリーから煙が出た。森下駅（江東区）に停車した後、係員がホームにモバイルバッテリーを出して消し止めた。男女２人が体調不良を訴えたが、命に別条はなかった。新宿線は一時全線で運転を見合わせ、約３０分後に運転を再開した。この影響で上下２本が運休するなどして約１万８０００人に影響した。