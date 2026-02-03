岐阜県のJR高山線の踏切で、立ち往生したトラックが特急と衝突し乗客がけがをした事故で、県警が過失往来危険容疑などでトラック運転手の女性（26）を4日に書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で3日、分かった。