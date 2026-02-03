記者会見する大阪大歯学部病院の山城隆病院長＝3日午後、大阪府吹田市大阪大歯学部病院（大阪府吹田市）は3日、かかりつけ医を通すことが多い大学病院での診療予約を、患者自身が行えるシステムを導入したと発表した。デジタルトランスフォーメーション（DX）でスムーズな医療アクセスと地域医の負担軽減を目指す。地域の約220の診療所が参加、これだけの規模での実施は全国的にも珍しいとしている。阪大歯学部病院では、受診