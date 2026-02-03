2月8日に投開票が行われる今回の衆議院選挙。16日間という超短期決戦の中で、どこまで各政党は政策を市民に届け、支持を得られるのか。『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。今回は、社民党副党首のラサール石井参院議員に話を聞いた。【映像】「旅館に貼ってありそう…」ツッコミどころ満載の“社民党ポスター”■社民党に聞く“10の質問”まずは、各党共通の10個の質問を聞いた。Q1.自分たちの党を一言で言う