¥à¥Ð¥À¥é¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü～2026Ç¯2·î7Æü³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥¢¥Ö¥À¥Ó¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥ê¥å¥É¥ß¥é ¥µ¥à¥½¥Î¥ï] 2 - 0 [¥¸¥ã¥Ë¥¹ ¥Á¥§¥ó] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥à¥Ð¥À¥é¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥ªー¥×¥óÂè3Æü¤¬¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢Âè5¥·ー¥É¤Î¥ê¥å¥É¥ß¥é ¥µ¥à¥½¥Î¥ï¤È¥¸¥ã¥Ë¥¹ ¥Á¥§¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£