¡û¥â¥Î¥¿¥í¥¦ [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.61¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë800Ëü³ô(¶â³Û¤Ç100²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï2·î4Æü¤«¤é12·î30Æü¤Þ¤Ç¡£º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿Á´³ô¤Ï¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£ ¡û£Ô£É£Ó [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î3.3¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë783Ëü3411³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï2·î27Æü¡£ ¡û¥Õ¥¸£È£Ä [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î34.37¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë7100Ëü³ô(¶â³Û¤Ç2350²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ô