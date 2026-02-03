¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Î»Ö´ê¼Ô³ÎÊÝ¤òÁÀ¤¤¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢1¼¡»î¸³¤ò2¤«·î¤Û¤ÉÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ5·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ö´êÇÜÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¤Î2.3ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ö´ê¼Ô³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¡¢À©ÅÙ¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Î»Ö´êÇÜÎ¨¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç3ÇÜ¤ò²¼²ó¤ê¡¢²áµîºÇÄã¤Î2.3ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢398¿ÍÄøÅÙ¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ºÎÍÑ»î¸³¤Î¼Â»ÜÍ×¹à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼õ¸³¤Ç¤­¤ë