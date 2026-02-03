フジテレビの親会社、フジ・メディア・ホールディングスは、サンケイビルなどの不動産事業、およそ6000億円分の資産について、完全売却も含めた検討を開始すると発表しました。フジ・メディア・HD清水賢治社長「都市開発・観光事業については外部資本を導入し、そのオフバランスを実行することで、同事業のさらなる発展を図ることが最も適切であると判断するに至りました」フジ・メディア・ホールディングスは、保有するサンケイ