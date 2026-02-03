市議会議員選挙で特定候補への投票を呼びかけていた玉名市役所の部長が停職1か月の処分となりました。停職1か月の懲戒処分を受けたのは、玉名市産業経済部の部長(60代)です。 玉名市によりますと、この職員は2025年10月に行われた玉名市議選の投票日前に、後輩職員ら約20人に対し、特定の候補者への投票依頼と受け取ることができるメッセージをSNSで送信していました。SNSには、候補者の名刺のような画像が添付されていて