ＮＰＢエンタープライズなどは３日、３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーを発表し、代表歴のある隅田（西武）や金丸（中日）のほか、中山（巨人）らが選出された。侍ジャパンのユニホームを着て練習に参加するなど代表選手をサポートする。その他のメンバーは以下の通り。仲田、糸川（以上西武）、石垣勝、西川（