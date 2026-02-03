Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤¬2026Ç¯1·î¤ËÅìµþ²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò½ª¤¨¡¢2·î7Æü¤è¤ê¡¢Ê¡²¬²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤­¤¿Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo, G¡Ë¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÉÔ»×µÄ¤Î¶õ´Ö¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£