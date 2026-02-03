wyse¤¬¥é¥¤¥ÖCD¡ØLive Tour 2025¡Ø1999-2001¡ÙLive CD¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã1999-2001¡ä¤è¤ê¡¢2025Ç¯6·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦Veats Shibuya¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢1999Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Î2001Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¤ß¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹½À®¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤³Ú¶Ê¤â¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÃé¼Â¤ËºÆ