3月の就職活動開始を前に、福岡市で企業の合同説明会が開かれました。今や学生の6割以上が活用しているというAIで、様変わりする「就活」事情。企業側も「今」に合う選考のあり方を模索し始めています。 ■森野里奈記者「多くの企業が集まる説明会では、学生たちが資料を手に話を聞いています。」2日と3日の2日間にわたり福岡市で開かれたのは、2027年度に入社する学生に向けた合同会社説明会です。全国から延べ220を超える企業