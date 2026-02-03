2月3日は節分です。中日ドラゴンズのドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手(22)が、キャンプ地・沖縄で恒例の豆まきに参加しました。練習の合間のほのぼのとした企画ですが、MAX152キロの剛腕から容赦ない豆をドアラにお見舞いしていました。豆まきは終始笑い声と明るい雰囲気に包まれ、最後は中西投手も自ら豆を拾いました。中西聖輝投手：「実家でも豆まきはやっていないので、人生で初めて豆まきをしたので、楽