名古屋市南区港東通で3日午前1時45分ごろ、右折レーン上で止まったまま動かない軽自動車を警察官が見つけ、職務質問をしました。しかし軽自動車は急発進し、50メートルほど先の中央分離帯に乗り上げ、対向車線にいた車に衝突しました。ケガ人はいませんでしたが、軽自動車を運転していた谷口健作容疑者(55)の呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。「飲酒運転