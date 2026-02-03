東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモです。2月4日は立春、暦の上では春となります。気温も高くなり、3月中旬並みの暖かさになる日もあるなど、この先は少しだけ春っぽくなりそうです。春といえばということで、今回のお天気メモはこちらです。 『さくらの開花 ことしは早くなりそう？』ことしはいつもより早く、春の便りが届くかもしれません。全国のさくらの開花予想をみますと、福岡は3月20日、全国トップで開花す