日本列島の太平洋側で続く“カラカラ天気”、農業が盛んな愛知県の東三河地方でも、水源の宇連ダムの貯水量がわずか5.8％となるなど深刻化していて、農業や市民生活にも影響が出ています。 ■1カ月の降水量が「1ミリ」 ダムの底がむき出しに 新城市にある豊川用水の水源の1つ、宇連ダムは、3日正午時点の貯水率がわずか5.8％まで落ち込んでいます。宇連ダムに1月の1カ月に降った雨の量は「1ミリ」、ダム湖の底は多く