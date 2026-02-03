国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長は３日の総会でＩＯＣ名誉委員の猪谷千春氏（９４）を顕彰した。猪谷氏は１９５６年コルティナダンペッツォ冬季五輪アルペンスキー男子回転銀メダリスト。コベントリー会長は「同種目でヨーロッパ人以外で初のメダリストになった。あなたの物語はいつ、どこでも、夢がかなうことを思い起こさせてくれる」と会場の猪谷氏に呼びかけ、功績をたたえた。猪谷氏は「（五輪の）メ