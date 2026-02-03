トヨタグループ5社が、増収増益となりました。アイシンは3日、去年4月から12月までの決算を発表し、売上高は3兆7691億円、純利益は115.7％アップの1073億円で増収増益でした。円高の影響はありながら、北米で販売が好調なトヨタのハイブリッド車に搭載するトランスミッションの販売増加が業績を牽引したとしています。アイシンを含むトヨタグループ5社が増収増益となった一方、豊田自動織機や半導体の高騰など