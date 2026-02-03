左から：松屋フーズ 販売促進企画部の青木彩氏、あいおいニッセイ同和損保 デジタルビジネスデザイン部 プランニンググループ グループ長の安仲直紀氏、HQ 代表取締役の坂本祥二氏、日本生命 法人営業企画部 人的資本経営支援室 室長の森田朋氏、ベースフード 代表取締役の橋本舜氏「福利厚生をコストから投資へ」を掲げるHQは、カード1枚で“街中が社食になる”特許取得の福利厚生サービス「食事補助HQ」を2月2日にリリースした。