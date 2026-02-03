夜の「サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野」外観サントリーは、「サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野」において、3月13日に「武蔵野ビール工場 ナイトツアー」を開催する。2月2日から予約受付を開始した。なお、4月開催分は、3月2日午前9時30分から予約受付を開始する。同社は、2023年に東京・武蔵野の地でビールづくりをはじめて60周年の節目を迎えた。2024年4月に「サントリー〈天然水のビール工場〉東京