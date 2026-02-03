°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢Ìµ´üÄ¨ÌòÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬È½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÂçºå¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ï4Ç¯Á°¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò¼êÀ½¤Î½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢1·î¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢·»¤¬¼«»¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èï¹ð¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬ÎÌ·º¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤äÈï¹ð¤¬À½Â¤¤·¤¿½Æ¤¬½ÆÅáË¡¾å¤Î·ý½Æ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤«