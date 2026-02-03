2.5¼¡¸µ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡¢¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¡¢¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡¢¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¡¢¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¤ÎÁ´5¥°¥ë¡¼¥×¤¬£±Æü¡¢7¡¢8Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¡ÖSTPR Family Festival!! 2026¡Ê¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç²Î¤¦¿·¶Ê¡ÖSTPR on STAGE¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£º£ºî¤Îºî»ìºî¶Ê¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Î