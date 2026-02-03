日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）が３日に都内で会見し、解任された男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）の後任に、Ｂ１琉球ゴールデンキングス監督の桶谷大氏（４８）が就任すると発表した。２０２８年ロサンゼルス五輪へとつながる来夏のＷ杯アジア１次予選２試合（沖縄）が２６日と３月１日に迫る中で、ホーバス監督が電撃解任。これまで絶対的エースの米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁が公然と協会