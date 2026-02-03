JRA¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Î¥­¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¤ÎÇÏ·ô¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Î²÷µó¡ª¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¢¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾ÞºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏ¤ò¼õ¾Þ¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤«¤«¤ë¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡üÈ¯Çä¥ì¡¼¥¹¡¦¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ëËÌÈ¾µå»ºÇÏ4ºÐ°Ê¾å¡¢ÆîÈ¾µå»ºÇÏ3ºÐ°Ê¾å2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë2»þ40Ê¬¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ40Ê¬¡Ë