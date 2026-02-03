【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の木村拓哉が2月3日、六本木ヒルズにて開催された映画「教場 Requiem」（同月20日公開）の舞台挨拶に共演の齊藤京子・綱啓永らと出席。サプライズを敢行し、会場を沸かせた。【写真】木村拓哉、貴重な金髪姿◆木村拓哉ら、客席に降臨本作の前編「Reunion」と後編「Requiem」上映の間に開催された同イベント。木村は「すごい長い間スクリーンと向き合ってくださるっていうのを伺ったので」と観客を