½°±¡Áª2026¹áÀî1¶è 2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡£º£²ó¤Ï·ãÀï¶è¡¢¹áÀî1¶è¤Î¹½¿Þ¤ä¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£µì¹â¾¾»Ô¤ä¾®Æ¦ÅçÄ®¤Ê¤É¤òÁªµó¶è¤È¤¹¤ë¹áÀî1¶è¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤ÎÁ°¿¦¡¢¤½¤ì¤Ë¶¦»º¤È»²À¯¤Î¿·¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¿¦2¿Í¤Ïº£²ó¤Î½°±¡Áª¤¬9ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Ì±¤ÈÃæÆ»Á°¿¦2¿Í¤¬9ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è ¡ÊÃæÆ»¡¦Á°¡¿¾®Àî½ßÌé ¸õÊä