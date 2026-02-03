◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝２月３日、美浦トレセン第７６回東京新聞杯・Ｇ３（８日、東京）に出走するエンペラーズソード（セン４歳、美浦・高木登厩舎、父ドレフォン）は、全休日明けの３日は美浦・坂路を６９秒４―１６秒８で駆けて追い切りに備えた。２連勝で臨む初めての重賞の舞台へ、高木調教師は「馬も成長しているし、気持ちの勝っている馬で休み明けも問題ない。順調で