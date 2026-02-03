À¼Í¥¡¦ÀÐ¸¶²Æ¿¥¤Î¡Ö KALOHA¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß3960±ß¡¢¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤¬2·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ´¤ì¤Î¥Ï¥ï¥¤¡ª¾Ð´é¤ÎÀÐ¸¶²Æ¿¥¤µ¤óÀ¼Í¥¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤¬¹¥¤­¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç°´ê¤ÎÃÏ¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¤È¤Ó¤­¤ê¤Î¾Ð´é¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬