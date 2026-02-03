2月1日、プロ野球の全球団がキャンプ入りしました。ことしも私、CBCアナウンサー若狭敬一がドラゴンズキャンプに行ってきましたよ～。新生ドラゴンズの注目ポイントをお伝えします！ 【写真を見る】｢もう期待でしかない…｣ 若狭敬一アナウンサードラゴンズ沖縄キャンプ報告 朝のブルペンに髙橋宏斗投手の姿 ドラ1中西聖輝投手｢一試合全力で｣ ミゲル・サノー選手｢たくさん打つよ｣ （若狭敬一アナウ
