福岡市博多区の櫛田神社で3日、恒例の節分大祭が行われ、近くの博多座での公演を控えた歌舞伎役者の中村獅童さんらが豆まき神事に臨んだ。境内の特設舞台の前には、朝から福を求める人々が参集。7日に始まる二月花形歌舞伎「あらしのよるに」の出演者5人が登壇すると、舞台下から「萬屋〜！！」の呼び声が響き、手を伸ばす参拝者に向け、5人は「鬼は外、福は内」と豆入り袋を勢いよくまいた。獅童さんの息子の陽(はる)喜(き)