¸©³°¤Ë½Ð¤ë¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ò¾å²ó¤ë¡ÖÅ¾½ÐÄ¶²á¡×¤¬£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÁíÌ³¾Ê¤Î¿Í¸ý°ÜÆ°Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâ°ÜÆ°¤Ë¸Â¤ë¹­Åç¸©¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¤Ï¡¢µîÇ¯£¹£¹£²£±¿Í¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ª¤È¤È¤·¤Î£±Ëü£·£±£±¿Í¤«¤é¤Ï¸º¾¯¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£±Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ²£ÅÄ Èþ¹áÃÎ»ö¡Ö¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¤¿ô»ú¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£Å¾½ÐÄ¶²á¤ÎÉý¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤­