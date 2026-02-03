JR東日本新潟支社は2026年2月3日16時40分に、大雪や大雪に伴う除雪作業のため、2月4日(水)は上越線、羽越本線、只見線で運転の取り止め・運休が発生すると発表しました。その他の線区についても大雪の影響により、遅れや運休が発生する可能性があります。これに伴うバス等による代行輸送は行いません。 2月4日(水)の運転計画上越線区間：水上駅 ~ 長岡駅大雪に伴う除雪作業のため、9時40分頃から16時頃まで上下線で運転を取り止め