2月3日は「節分」です。熊本市の幼稚園では豆まきが行われました。熊本市中央区の加藤神社で行われた節分祭。そこに大きな虎があります。加藤清正の虎退治伝説にちなんだ「虎くぐり」です。■山本紗英子アナ「真ん中で、タテ約70センチ、ヨコ60センチの口をくぐると…狭い！災いが払われると言われています」■参拝客「ちょっと私にとっては狭いですね。幸せな一年になりますように」 熊本市中央区帯山の東海大学付属かもめ幼稚