テレビ朝日系「出川一茂ホラン★フシギの会」が１月３１日に放送され、出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋の３人がＭＣを務めた。この日は、声だけで、性格や相性が分かるという音声分析システム「５ＶＯＩＣＥ．」を特集した。ＭＣ３人も実際にシステムを体験。ホランの名を呼ぶように指示された一茂の感情には「慈愛・無償の愛」が表れているという結果に。一方で、一茂の名を呼んだホランの声にも同様に「慈愛・無償の愛」が