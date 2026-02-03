東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4日の天気をお伝えします。3日はよく晴れて青空が広がりました。朝の冷え込みは強く、最低気温はほとんどの地点で氷点下となりました。最高気温は10℃前後でしたが、日差しがたっぷり届いたので2日より暖かくなりました。これからの天気です。4日午前中は日差しが届く時間がありそうです。午後は雲が広がりますが、雨が降る所はなさそうです。朝の冷え込みは弱まり