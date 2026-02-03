乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。2月2日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「2月は和先生のお誕生日と有明アリーナでのライブがありますね！ ライブはもちろん申し込ませていただきました!! ライブの準備などもあ