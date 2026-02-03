俳優・木村拓哉が３日、都内で映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督、２月２０日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇し、観客にポップコーンをプレゼントする粋な計らいを見せた。木村主演のフジ系ドラマシリーズの集大成となる劇場版２部作の後編（前編はＮｅｔｆｌｉｘで配信中）。警察官を育成する学校を舞台に、木村演じる義眼の教官・風間公親と、さまざまな事情を抱えた生徒、卒業生たちの物語を描く。この日は、