B¥ê¡¼¥°¤ÎÎ°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥­¥ó¥°¥¹¤Ï3Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç²³Ã«Âç´ÆÆÄ¡Ê¡á¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢48¡Ë¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö²³Ã«Âç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ø½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£¡ÖÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢²³Ã«Âç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Î