¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀáÊ¬¤ÇÀÖµ´¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤âµ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿DAIGO¡£ÀÖ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¡¢ÀÖµ´¤Î¤ªÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿¡¢Á´ÎÏÀÖµ´»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#µîÇ¯¤è¤ê¾¯¤·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ñ¥Ñµ´¡×¡Ö#5ºÐ¤ÎÌ¼¤ÏÆ¦¤òµîÇ¯¤è¤ê»×¤¤¤Ã¤­¤êÆ¦¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö#2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÏµîÇ¯¤è¤êµã¤­¤¸¤ã¤¯¤ë¡×¡Ö#¸µµ¤¤Ë°é