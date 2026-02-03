俳優の中島裕翔と宇宙飛行士の野口聡一が3日、北海道札幌市で映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念した「帰ってきた白銀のスター・ウォーズ雪像」お披露目イベントに登壇した。【写真】カワイイ…ヨーダを抱える中島裕翔＆野口聡一氏「帰ってきた白銀のスター・ウォーズ雪像」は、あす4日に開幕する「第76回さっぽろ雪まつり」の目玉の一つ。「スター・ウォーズ」の大ファンとして知られ