8Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¡£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÈÅìµþ¡¦¹Á¶è¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Åìµþ7¶è¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤¬ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¶è¤Î¹­Èø¾¦Å¹³¹¤ÇÍ­¸¢¼Ô¤é¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ï¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò3´üÌ³¤á´Ä¶­Áê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÝÀî¼îÂå¸õÊä¡Ê55¡Ë¡£¼«Ì±¡¦¿· ´ÝÀî¼îÂå¸õÊä¡§»ä¼«¿È¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤Î´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÊª²Á¹â¸·¤·¤¤¡Ä¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï»²µÄ±¡¤«¤é¤¯¤é