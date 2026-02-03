Ï¢Æü¹ß¤êÂ³¤¯Àã¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¾åÈ¾Ê¬¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤ï¤ì¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡£3Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤ÎÀÄ¿¹»Ô¤Ï¡¢³¹°ìÌÌ¤¬Çò¤¯À÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ»Ï©¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï½üÀã¤·¤¿Àã¤ÎÊÉ¤¬¤½¤Ó¤¨¤¿¤Á¡¢ÊâÆ»¤Ë¤Ï½üÀãÃæ¤ÎÀã¤¬¹â¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¿Í1¿ÍÊ¬¤Î¶¹¤¤Éý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°6»þ»þÅÀ¤Ç178cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¡£Ê¿Ç¯¤ÎÌó2.6ÇÜ¤È¤¤¤¦µ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂçÀã¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤âµ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å1»þ¤´¤í¤ÎÀÄ¿¹»Ô¡£¼èºàÈÉ¤Ï