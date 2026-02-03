1·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¡×¤Ë¤Æ¡¢ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤«¤é3½äÌÜ10°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂç³Ø¤ÎÀôÅÐæÆ¡£ Àô¤Ï¡¢¹­Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥ºU15¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Ê³Ø¤·¤¿Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÎÆüËÜÂç³Ø¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥«¥ìÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¡£ ¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Àô¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê