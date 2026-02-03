2000年代初期から2010年代中盤までガールズバンドシーンを牽引し続けた存在といえば、チャットモンチーの名が真っ先に挙がるだろう。活動は完結を迎えたが、2025年11月23日にメジャーデビュー20周年を迎え、同年12月から2026年1月にかけて、アニバーサリーイヤーを祝したライブ映像ウォッチパーティーを開催。加えて同年4月には、初期、中期のアルバム計4タイトル