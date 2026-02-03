国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、ロシアの国際大会への出場禁止措置解除を支持する姿勢を示している。『ESPN』など複数メディアが伝えている。FIFAと欧州サッカー連盟（UEFA）は2022年2月、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、ロシア代表の2022年カタール・ワールドカップからの除外を決定。さらに、同国代表は「追って通知があるまで」すべての国際サッカー大会への出場資格を停止さ