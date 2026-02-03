【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井流星（WEST.）と七五三掛龍也（Travis Japan）が、ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』で共演している井桁弘恵の29歳の誕生日をお祝いした。 ■「ポジティブに30代を迎えてほしい」（藤井流星） 結婚式の会場で突然血を吐いて倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻に悪意を向けた人物を捜し出すため、新郎の和臣（藤井流星）は、カメラマンとして結婚式に出席していた桜庭（