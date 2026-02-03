【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FLOWが1月31日、アフリカ・コートジボワールのアビジャンで行われた国際交流基金主催の『J-POP Anime Ivoire 2026』に出演。日本人バンド史上初となる“ライブによる世界五大陸制覇”を達成した。 ■国際交流基金主催の『J-POP Anime Ivoire 2026』に出演 FLOWは、2006年にアメリカ・ダラスで初の海外ライブを行い、2015年以降、本格的に海外ツアーをスタート